Чорні скриньки з літака МАУ, який розбився неподалік Тегерану, розшифрують спеціалісти Ірану.

Начальник департаменту реагування на надзвичайні події Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар заявив, що розшифровування чорних скриньок з літака МАУ, який розбився поблизу Тегерану, відбуватиметься згідно із чинними законами.

За його словами, вони встановлюють, де саме має відбуватися їх розшифровування.

– Чітко сказано, що ця робота проводиться уповноваженою державною лабораторією. Це буде зроблено в Ірані, – підсумував Резаіфар.

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У свою чергу керівник Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що українська сторона може слідкувати за процесом розшифровування.

Він додав, що причину аварії оголосять лише після вивчення чорних скриньок.

Нагадаємо, Іран відмовився передавати компанії Boeing чорні скриньки, які знайшли на місці катастрофи літака МАУ.

Джерело: ISNA, Mehr