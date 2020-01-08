До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух

До авіакатастрофи літака МАУ під іранським Тегераном жодна країна не оголошувала застережень про небезпеку польотів над Іраном.

Застереження про небезпеку польотів над територією Ірану до сьогоднішнього дня, 8 січня, не оголошувала жодна країна.

Про це заявили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

У відомстві зазначають, що вже після авіакатастрофи літака МАУ під іранським Тегераном світові авіаційні компанії почали скасовувати польоти над цією країною.

При цьому іранська авіаційна влада не запроваджувала заборону на рух літаків у своєму повітряному просторі.

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В Украерорусі також повідомили, що 8 січня о 00.00 за UTC Федеральна авіаційна адміністрація США заборонила цивільним літакам польоти над Багдадом, Тегераном, Перською та Оманською затоками.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.