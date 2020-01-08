На борт літака МАУ Boeing 737-800, який зазнав катастрофу в Ірані, не сіли дві людини.

Дві людини не сіли на літак Boeing 737 МАУ з Тегарана до Києва, який розбився в Ірані.

Про це повідомив голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

За словами Данілова, на рейс PS752 української авіакомпанії МАУ зареєструвалися 169 осіб, але в момент катастрофи у літаку перебувало 167 пасажирів.

– На рейс зареєструвалися 169 осіб, на літаку було 167 пасажирів, дві особи не сіли на рейс, хто саме – невідомо, – заявив він.

Також він уточнив, що це не громадяни України.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.