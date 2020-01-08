Літак МАУ Boeing 737 розбився в Тегерані – реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу, які загинули внаслідок катастрофи пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в аеропорту Тегерана.

Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, всі, хто був на борту Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Тегерані 8 січня, загинули.

– Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії Міжнародні авіалінії України зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту, – сказав президент України.

За його словами, посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списки загиблих.

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– Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу, – додав глава держави.

Президент також терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.