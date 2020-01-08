МАУ відкидає ймовірність помилки екіпажу під час катастрофи Boeing 737

Президент МАУ Євгеній Дихне висловив співчуття і зазначив, що компанія буде підтримувати сім’ї загиблих членів екіпажу та пасажирів.

Президент Міжнародних Авіаліній України повідомив, що борт Boeing 737 – це один з найкращих літаків авіакомпанії.

Він зазначив, що компанія ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Наразі створюється комісія для розслідування і МАУ готові тісно співпрацювати зі слідством для встановлення причин катастрофи.

Лайнер перестав виходити на зв’язок через дві хвилини після зльоту.

– Це був звичайний рейс, жодних причин для хвилювання не було. У разі чогось, ми б скасували рейс, – наголосив Дихне.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Віце-президент МАУ Володимир Семенченко зазначає, що за попередніми даними, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було двоє громадян України. Усі інші – це громадяни Канади, Швеції, Ірану та Афганістану.

– Маємо дані, що літак набрав 2400 м висоти. Помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що могло бути щось з екіпажем, – заявив на брифінгу віце-президент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський

Пілотували рейс Володимир Японенко (командир), Олексій Наумкін (інструктор), Сергій Хоменко (другий пілот). На рейсі працювали ще шість бортпровідників.

Перед вильотом екіпаж відпочивав в готелі.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.