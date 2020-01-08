На 22-23% менше: киянам перерахували платіжки за опалення

Кияни отримають зменшені платіжки за опалення через зниження ціни природного газу для населення в Україні.

У зв’язку з зміною ціни природного газу киянам зменшать нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.

Зменшені платіжки комунальне підприємство Київтеплоенерго надішле користувачам у січні.

Підставою для перерахунку стало ухвалення Кабінетом міністрів України 24 грудня 2019 року постанови №1082, у якій ідеться про зниження ціни природного газу.

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Ціна блакитного палива складає близько 80% тарифу Київтеплоенерго, зазначають у КМДА.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

Як повідомлялося, в 2019 році ціну газу для населення знизили на 13%.