РНБО оприлюднила точну кількість загиблих внаслідок катастрофи українського літака МАУ Boeing 737 у Тегерані (Іран).

Президент України доручив створити при РНБО України оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ Boeing 737 в Ірані.

– Станом на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу, – заявили у Раді національної безпеки України.

До складу оперативного штабу увійшли прем’єр-міністр України, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, голова Служби зовнішньої розвідки, голова ДСНС.

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Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Фото: Ali Hashem