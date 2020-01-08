У середу, 8 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода.
Погода в Україні 8 січня очікується хмарною і без опадів.
На Сході, Півночі та Заході України очікується від 0° до 2°С тепла вдень. Вночі – до -6°С
На Півдні та Південному-Заході країни температура повітря становитиме від 1° до 3°С тепла.
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У Києві хмарно з проясненнями, вдень від 0° до 2°С тепла.
Раніше синоптики розповіли, яка буде погода взимку. За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, зима в Україні буде теплою і малосніжною, а літо жарким.
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