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Факти / Україна

Погода в Україні на 8 січня (КАРТА)

У середу, 8 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода.

Погода в Україні на 8 січня (КАРТА)

Погода в Україні 8 січня очікується хмарною і без опадів.

На Сході, Півночі та Заході України очікується від 0° до 2°С тепла вдень. Вночі – до -6°С

На Півдні та Південному-Заході країни температура повітря становитиме від 1° до 3°С тепла.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

У Києві хмарно з проясненнями, вдень від 0° до 2°С тепла.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода взимку. За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, зима в Україні буде теплою і малосніжною, а літо жарким.

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