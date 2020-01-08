Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти

Уламки літака МАУ, який зазнав катастрофи біля Тегерана, розкидало на велику відстань від місця падіння повітряного судна.

Наслідки авіакатастрофи літака МАУ, який зранку 8 січня розбився під іранським Тегераном, зняли з гелікоптера.

На кадрах із повітря видно, що частини літака розкидані на широкій площі біля місця катастрофи.

Також на відео показано велику кількість людей, які працюють біля уламків.

Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP — ABC News (@ABC) January 8, 2020

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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.