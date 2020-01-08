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Факти / Україна

Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти

Уламки літака МАУ, який зазнав катастрофи біля Тегерана, розкидало на велику відстань від місця падіння повітряного судна.

Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти

Наслідки авіакатастрофи літака МАУ, який зранку 8 січня розбився під іранським Тегераном, зняли з гелікоптера.

На кадрах із повітря видно, що частини літака розкидані на широкій площі біля місця катастрофи.

Також на відео показано велику кількість людей, які працюють біля уламків.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: фото усіх загиблих членів екіпажу

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

 

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