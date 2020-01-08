Сім’ї загиблих під час авіакатастрофи в Тегерані отримають підтримку – Разумков

Голова Верховної Ради України висловив співчуття через авіакатастрофу українського літака на території Ірану.

Спікер Верховної Ради співчуває рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі літака МАУ Boeing 737 в Тегерані.

– Трагічний ранок. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в Ірані. Ця трагедія забрала майже 180 людських життів, — написав Разумков.

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Голова ВРУ наголосив, що першочерговим завданням буде встановлення причин авіакатастрофи та надання допомоги сім’ям загиблих.

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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.