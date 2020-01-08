Про всі можливі причини катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані (Іран) – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Літак Boeing-737 МАУ, який зазнав аварії в Тегерані (Іран) помилково міг бути збитий силами ППО Ірану.

На The Daily Mail з’явилося повідомлення про те, що український літак загорівся і, ймовірно, був збитий. Видання не стверджує, що борт збили іранці. Однак пише, що літак могли випадково збити “нервові іранські солдати”.

Нагадаємо, Іран здійснив ракетну атаку по американській військовій базі в Іраку. Іран використовував ракети малої дальності для нападу на американські цілі.

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Проте офіційні джерела, зокрема посольство України в Ірані, заявили, що попередньою причиною падіння є технічна несправність, а саме – загорання одного з двигунів.

Тим часом, експерти сумніваються в можливості того, що український літак був збитий.

Варто зазначити, що з часом з сайту українського посольства в Ірані пропало повідомлення про те, що літак впав через технічну несправність.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українці. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.