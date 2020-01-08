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Факти / Україна

Трагедія в Тегерані: Гончарук прокоментував катастрофу літака МАУ Boeing 737

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував падіння літака МАУ Boeing 737 у Тегерані.

Трагедія в Тегерані: Гончарук прокоментував катастрофу літака МАУ Boeing 737

У Тегерані (Іран) літак український авіаліній МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи. За попередніми даними, було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі, хто були на борту загинули.

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– Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ. Робота зі встановлення причин трагедії вже організована. На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу, – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він додав, що наразі уточнюється кількість громадян України, які були на борту.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Фото: pm_honcharuk

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