Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував падіння літака МАУ Boeing 737 у Тегерані.

У Тегерані (Іран) літак український авіаліній МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи. За попередніми даними, було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі, хто були на борту загинули.

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– Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ. Робота зі встановлення причин трагедії вже організована. На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу, – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він додав, що наразі уточнюється кількість громадян України, які були на борту.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Фото: pm_honcharuk