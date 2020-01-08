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Факти / Україна

В Україні перевірять усі цивільні літаки після катастрофи Boeing 737 МАУ

У зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 МАУ у Тегерані, в Україні перевірять всі пасажирські борти.

В Україні перевірять усі цивільні літаки після катастрофи Boeing 737 МАУ

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з падінням літака Boeing 737 МАУ у Тегерані (Іран) доручив генпрокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи.

– Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії, – заявив Зеленський.

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Також він додав, що незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

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