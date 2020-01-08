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Факти / Україна

Вбивство двох дівчат у Києві: підозрюваних заарештували без права на заставу

Підозрюваних у вбивстві двох дівчаток на Подолі в Києві заарештували на два місяці без права на заставу.

убийство двух девочек в киеве

Підозрюваних у вбивстві двох дівчат в орендованій квартирі на Подолі в Києві заарештували на два місяці без права на заставу.

Шевченківський суд ухвалив рішення взяти під варту на два місяці 34-річного Сергія Ксьондзика і 19-річну Єлизавету Бершацьку.

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Підозрювані перебуватимуть у СІЗО до 5 березня.


Нагадаємо, в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи двох дівчат. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження.

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