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Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Кабінет міністрів рекомендує перенести два робочих дні, щоб на Новий рік 2020 українці відпочивали чотири дні поспіль.

Вихідні на Новий рік

Робочі дні з 30 і 31 грудня перенесені на 21 і 28 грудня відповідно.

Таким чином постанова Кабінету міністрів № 7-р пропонує чотири вихідних дні на Новий рік 2019 – з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року.

Також в грудні очікується додатковий вихідний 25 числа – Різдво.

Читайте: Різдво 2020: дата, історія і традиції

Крім того, чотири вихідних буде і в січні 2020 року.

Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 по 7 січня.

Вихідні на Новий рік та Різдво 2020

Раніше Факти ICTV склали афішу на Різдво 2020 у Києві.

Фото: Dreamstime

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