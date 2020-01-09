Катастрофа Boeing 737 в Ірані: стюардеса МАУ не дзвонила батькам з літака

Сестра бортпровідника Катерини Статнік, яка загинула під час авіакатастрофи Boeing 737 Міжнародних авіаліній України в Ірані, не телефонувала рідним під час аварії.

Ольга – старша сестра бортпровідника МАУ Катерини Статнік – запевнила, що дівчина не дзвонила батькам у момент катастрофи Boeing 737 в Тегерані, як писали ЗМІ.

– Вона не дзвонила нікому. Це все дурниця. Я лише сподіваюсь, що все сталося швидко, і вона нічого не відчула, – розповіла жінка.

Вона зазначила, що у батька й так хворе серце, а мама дізналася про трагедію з новин.

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– Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Вона була такою доброю – просто янгол. Не вірю в те, що сталося, – додала Ольга.

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Раніше іранські ЗМІ повідомили, що Статнік нібито подзвонила додому і сказала, що літак обстрілюють.

Іранські експерти розпочали роботи з ідентифікації жертв авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Тегерані 8 січня.