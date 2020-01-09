Катастрофа Boeing 737: Зеленський узгодив співпрацю з ЄК і Канадою

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем та прем’єром Канади.

У зв’язку з авіакатастрофою українського літака МАУ в Ірані Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Президент України висловив вдячність за співчуття та наголосив, що керівництво держави докладає всі зусилля для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані.

– Це – жахлива трагедія і наш спільний біль, – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте: Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Володимиру Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.