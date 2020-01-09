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Факти / Україна / Політика

Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Хасаном Рухані.

Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних

Президент України Володимир Зеленський повідомив президенту Ісламської Республіки Ірану Хасану Рухані про те, що українська місія долучилася до розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані 8 січня.

Український лідер у телефонній розмові зі своїм колегою поспівчував у зв’язку з загибеллю громадян Ірану внаслідок трагедії.

Зеленський висловив сподівання щодо сприяння іранської сторони у проведенні прозорого та об’єктивного розслідування авіакатастрофи.

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Рухані запевнив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Джерело: Офіс Президента

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