Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Хасаном Рухані.

Президент України Володимир Зеленський повідомив президенту Ісламської Республіки Ірану Хасану Рухані про те, що українська місія долучилася до розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані 8 січня.

Український лідер у телефонній розмові зі своїм колегою поспівчував у зв’язку з загибеллю громадян Ірану внаслідок трагедії.

Зеленський висловив сподівання щодо сприяння іранської сторони у проведенні прозорого та об’єктивного розслідування авіакатастрофи.

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Рухані запевнив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.