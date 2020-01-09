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Факти / Україна

Нафтогаз оцінив втрати України від Турецького потоку

Україна щорічно недоотримуватиме близько $450 млн від транзиту газу до Південної Європи і Туреччини.

Нафтогаз оцінив втрати України від Турецького потоку

Голова ТОВ Оператор газотранспортної системи України Сергій Макогон під час брифінгу повідомив, що Україна щорічно недоотримуватиме близько $450 млн через запуск Турецького потоку.

– За нашими розрахунками, це близько $450 млн на рік — це не можна назвати збитками. Ми просто не заробимо ці гроші, — повідомив він.

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За його словами, щоб компенсувати збитки Україна шукатиме нові ринки.

Нагадаємо, 8 січня президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган ввели в експлуатацію газопровід Турецький потік. Церемонія відкриття відбулася в місті Стамбул в Туреччині. Загальна потужність Турецького потоку становить близько 31,5 млрд кубометрів.

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