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Факти / Україна

Погода в Україні на 9 січня (КАРТА)

У четвер, 9 січня, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

Погода в Україні на 9 січня (КАРТА)

На сході практично без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +1°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -3°, вдень до +3°.

На заході України пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вночі до -3°, вдень до +2°.

У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +3°. У центрі місцями пройде мокрий сніг, температура вночі до -2°, вдень до +2°.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

9 січня в Києві пройде сніг, температура до +3°.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода у найближчі місяці зими.

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