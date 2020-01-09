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Факти / Україна

Відсвяткували весілля і затрималися через фото. Історії жертв катастрофи літака МАУ

В авіакатастрофі в Ірані, де впав літак МАУ, загинула пара молодят, які святкували своє весілля в Тегерані.

Відсвяткували весілля і затрималися через фото. Історії жертв катастрофи літака МАУ

Катастрофа літака МАУ в Тегерані 8 січня забрала життя 166 пасажирів і членів екіпажу, які були представники семи країн. 15 жертв – діти.

Серед людей, які купили квиток на фатальний рейс, була пара молодят з Великої Британії Саїд Тахмасебі та Нілуфар Ебрахім, які тільки в грудні побралися. У Тегерані, де вони святкували другу частину весілля, молодята затрималися довше за друзів, щоб забрати весільні фотографії.

Серед жертв також опинилася молодята з Канади Араш Пурзарабі та Пунех Гурджі, які приїхали до Ірану, аби побратися.

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В авіакатастрофі загинули дві родини зі Швеції та Канади, які везли с собою дітей. Разом із першою парою загинули двоє синів, разом із другою – двоє доньок.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Джерело: Daily Mail

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