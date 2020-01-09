Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

У мережі з’явилося нове відео катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран).

Момент падіння літака МАУ 8 січня в Ірані потрапив в об’єктив камери спостереження.

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На кадрах нового відео видно, як в темряві раптово спалахує світло, а потім поруч з будинками розлітаються уламки.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Український Іл-76 з пошуково-рятувальною групою з представниками ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО і МАУ вилетів в Тегеран.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.