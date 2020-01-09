Я знаю наші сильні і слабкі сторони: екс-президент МАУ не вірить у помилку пілотів

Авіакомпанія МАУ дуже скрупульозно ставиться до підготовки пілотів і подальшого їх навчання, тому технічна несправність, яка не дала б шансу екіпажу врятувати людей малоймовірна.

Екс-президент авіакомпанії МАУ Юрій Мірошников заявив, що не вірить, що під час катастрофи літака в Ірані могла статися така технічна несправність, яка не дала б шансу екіпажу врятувати людей.

– Я, звичайно, не стану стверджувати, що літак не може поламатися тільки тому, що він Новий. Але знаючи, наскільки багаторазово зарезервовані всі системи Boeing 737-800, знаючи звіти про технічний стан нашого красеня Romeo (а на технічному обслуговуванні ми ніколи не економили і не економимо, безпека польотів – наш головний пріоритет), я ніколи не повірю, що могла статися така технічна несправність, яка не дала б шансу нашому екіпажу врятувати людей, – написав він.

За його словами, МАУ дуже ретельно ставиться до підготовки пілотів і подальшого їх навчання.

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– Я працюю в МАУ 26 років. Я знаю зсередини наші сильні і слабкі сторони. Я знаю, наскільки скрупульозно ми ставимося до підготовки пілотів, починаючи від їх відбору і подальшого навчання і закінчуючи постійною підтримкою кваліфікації, – написав він.

Мірошников розповів, як одного разу у літака МАУ у Франкфурті вибухнув двигун під час зльоту, і пілот зміг успішно приземлитися. Лайнер був з пасажирами і повними баками палива.

Пілот сказав, що йому вдалося це зробити, тому що він відпрацьовував цю дію на тренажері.

– І те, що ми тренуємо пілотів, використовуючи у програмі тренажера саме тегеранський аеропорт, зміцнює мою впевненість у безперечному грамотності дій нашого екіпажу. Я завжди пишався і зараз пишаюся нашими екіпажами. Я впевнений, що наші хлопці і в кабіні та в салоні робили все можливе і неможливе, якщо тільки вони були живі, – підкреслив він.

Також Мірошников висловив співчуття родичам загиблих.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.