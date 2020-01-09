PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленському повідомили перші деталі розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Зеленському повідомили перші деталі розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії літака МАУ в Тегерані.

Наразі проводять огляд деталей літака та роблять збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано дані дев’яти з 11 родичів жертв трагедії.

Президент України проводить консультації з міжнародними партнерами, зокрема він мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.

Читайте: Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь

Запланована розмова з прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні, – наголосив Володимир Зеленський.

Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що комісія України, яка займається розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, розглядає чотири головні версії, серед яких і можливе ураження Boeing 737 ракетою ЗРК Тор.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Точно не техніка: у Трампа є підозри через падіння літака МАУ
Точно не техніка: у Трампа є підозри через падіння літака МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek
Чорні ящики Boeing 737 МАУ можуть відправити в РФ – CNN
Чорні ящики Boeing 737 МАУ можуть відправити в РФ – CNN
ЗРК Тор чи технічна несправність? Чому Boeing 737 МАУ розбився в Ірані
ЗРК Тор чи технічна несправність? Чому Boeing 737 МАУ розбився в Ірані
Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних
Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних
Зеленський звернувся до Великої Британії через авіакатастрофу в Ірані
Зеленський звернувся до Великої Британії через авіакатастрофу в Ірані
Юрій Мірошников
Я знаю наші сильні і слабкі сторони: екс-президент МАУ не вірить у помилку пілотів
Авіакатастрофа Boeing 737: про що свідчать перші висновки експертиз
Авіакатастрофа Boeing 737: про що свідчать перші висновки експертиз
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка