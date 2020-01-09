Зеленському повідомили перші деталі розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії літака МАУ в Тегерані.

Наразі проводять огляд деталей літака та роблять збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано дані дев’яти з 11 родичів жертв трагедії.

Президент України проводить консультації з міжнародними партнерами, зокрема він мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.

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Запланована розмова з прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

– Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні, – наголосив Володимир Зеленський.

Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що комісія України, яка займається розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, розглядає чотири головні версії, серед яких і можливе ураження Boeing 737 ракетою ЗРК Тор.