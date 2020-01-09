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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зростання цін в Україні сповільнилося: що здорожчало та здешевшало

За даними на грудень 2019 року в річному вираженні, зростання цін в Україні сповільнилося до шестирічного мінімуму.

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Споживча інфляція в Україні в грудні 2019 року в річному вираженні – у порівнянні з груднем 2018 року зафіксована на рівні 4,1%.

Цей показник став мінімальним за останні шість років.

У порівнянні з попереднім місяцем споживчі ціни в грудні знизилися на 0,2%.

Найбільше в грудні в річному вираженні здорожчав залізничний пасажирський транспорт – на 19,2%. Також сильне зростання цін спостерігалося на фрукти – 18,8%, гарячу воду та опалення – 14,4%, послуги освіти – 13,5%, алкогольні напої та тютюнові вироби – 13%.

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При цьому ціни знизилися на природний газ (28,7%), яйця (14,6%), паливо та мастила (8,2%), взуття (3%), одяг (2%).

У цю статистику не потрапили дані з анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

До слова, Міністерство економічного розвитку спрогнозувало інфляцію в Україні у 2020 році.

Джерело: Держстат

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