В Івано-Франківську встановили рекорд України з виготовлення найбільшої кількості баноша.

Аби приготувати страву АТ Івано-Франківський локомотиворемонтний завод виготовив спеціальний казан, а готували банош п’ять відомих в місті шеф-кухарів.

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– Ми розпочали готувати страву зранку о 7.00, а вже о 15.00 рекорд зафіксовано та усі охочі скуштували наш банош, – зазначила організатор гастрономічного рекорду, директорка КП Центр розвитку міста і рекреації Руслана Василюк.

Вона додала, кошти для встановлення рекорду надали меценати.

– Рекорд встановлено. Зварено 1420 літрів баноша. Попередній рекорд становив 113 кілограмів, – заявив експерт Національного реєстру рекордів Павло Горішевський.

Банош – страва, яку готують з кукурудзяного борошна і сметани, заправляють шкварками, грибами та бринзою.

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Фото: Галицький кореспондент