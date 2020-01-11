МАУ виплатить компенсації та страховки щодо рейсу Тегеран-Київ

Президент МАУ Євген Дихне запевнив, що авіакомпанія виплатить всі страховки та компенсації сім’ям загиблих пасажирів Boeing 737, збитого в Ірані.
– Всі компенсації та страхові виплати, які визначені законом та лежать в площині відповідальності авіакомпанії, будуть проведені згідно з усіма міжнародними правилами і тими страховими договорами, які у нас є, – зазначив він.
Читайте: Ніхто не сумнівався, що літак в Ірані упав не через техніку – президент МАУ
Дихне додав, що МАУ також підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо компенсації з боку Ірану.
Раніше президент Міжнародних авіаліній України також завив, що у компанії не було підстав для скасування рейсу: заборон ні від Києва, ні від Тегерана не було.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+