МАУ виплатить компенсації та страховки щодо рейсу Тегеран-Київ

Президент МАУ Євген Дихне запевнив, що авіакомпанія виплатить всі страховки та компенсації сім’ям загиблих пасажирів Boeing 737, збитого в Ірані.

– Всі компенсації та страхові виплати, які визначені законом та лежать в площині відповідальності авіакомпанії, будуть проведені згідно з усіма міжнародними правилами і тими страховими договорами, які у нас є, – зазначив він.

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Дихне додав, що МАУ також підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо компенсації з боку Ірану.

Раніше президент Міжнародних авіаліній України також завив, що у компанії не було підстав для скасування рейсу: заборон ні від Києва, ні від Тегерана не було.