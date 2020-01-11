МВС передало в Іран зразки ДНК родичів загиблих у катастрофі літака МАУ

МВС України зібрало зразки ДНК родичів загиблих у катастрофі літака МАУ під Тегераном і 11 січня передало в Іран.
– Електронна ДНК-формула була направлена нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні зранку, – йдеться у повідомленні.
Це необхідно для ідентифікації тіл загиблих та повернення їх до Києва.
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Наразі в Ірані перебувають 15 рятувальників, четверо слідчих та три експерти МВС, які допомагають іранським колегам розслідувати катастрофу Boeing 737 МАУ.
Раніше Офіс президента України оприлюднив фото з уламками літака МАУ, на яких видно отвори від удару іранської ракети.
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