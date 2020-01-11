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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ встановив курс валют на 13 січня

Національний банк України на 13 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,58 грн. До слова, курс ніяк не змінився в порівнянні з попереднім днем.

Читайте: Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік

Курс долара залишився на рівні 23,96 грн.

11 січня 2020 року на готівковому ринку курс знизився на 13 копійок до 26,73 грн за євро. Середній курс купівлі євро складає 26,26 грн, а продажу – 26,73 грн за євро.

Раніше Факти ICTV писали, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2020 році на 3,7% з прискоренням у 2021 році до 4,2%.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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