PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода на старий Новий рік 2020 (КАРТА)

Ввечері 13 січня (Маланки) молодь щедрує, тобто у переддень старого Нового року, а вранці 14 числа, на Василя, хлопці засівають.

Якою буде погода в Україні у святкові дні, 13 та 14 січня, дивіться на Фактах ICTV.

Читайте: 5 способів ворожіння на старий Новий рік

У понеділок, 13 січня, скрізь сухо.

Вночі незначні морози, а вдень плюсова температура в усіх регіонах.

На заході та півдні – від +2 до +5, на півночі +5, у центральних регіонах +4, на сході – до +3.

У Києві на старий Новий рік 2020 без опадів, вночі близько 0, вдень 3-5 градусів тепла.

У вівторок, 14 січня, погода не зміниться.

До +5 – у південних та західних областях, на півночі – від +2 до +5, у центрі +4, на сході – від +1 до +4.

У столиці без опадів, вночі -1 +1, вдень до +5.

 

Раніше Факти ICTV також зібрали прикмети на старий Новий рік 2020, за якими визначають погоду.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка