Ввечері 13 січня (Маланки) молодь щедрує, тобто у переддень старого Нового року, а вранці 14 числа, на Василя, хлопці засівають.

Якою буде погода в Україні у святкові дні, 13 та 14 січня, дивіться на Фактах ICTV.

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У понеділок, 13 січня, скрізь сухо.

Вночі незначні морози, а вдень плюсова температура в усіх регіонах.

На заході та півдні – від +2 до +5, на півночі +5, у центральних регіонах +4, на сході – до +3.

У Києві на старий Новий рік 2020 без опадів, вночі близько 0, вдень 3-5 градусів тепла.

У вівторок, 14 січня, погода не зміниться.

До +5 – у південних та західних областях, на півночі – від +2 до +5, у центрі +4, на сході – від +1 до +4.

У столиці без опадів, вночі -1 +1, вдень до +5.

Раніше Факти ICTV також зібрали прикмети на старий Новий рік 2020, за якими визначають погоду.