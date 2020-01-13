Облікова ставка знижуватиметься більш швидкими темпами – Рожкова

За словами заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, облікова ставка знижуватиметься швидше, ніж очікувалося раніше. На це впливатиме рекордно низька інфляція.

– У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, дивитимемося макропрогнози, зокрема прогноз щодо ставки. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше, – повідомила вона.

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Катерина Рожкова також закликала банки готуватися до зниження ставок за депозитами та кредитами через зниження ключової ставки НБУ.

Раніше Факти ICTV писали, що облікова ставка за кредитами може знизитися в найближчі роки.

Джерело: Finclub