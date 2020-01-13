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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Облікова ставка знижуватиметься більш швидкими темпами – Рожкова

За словами заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, облікова ставка знижуватиметься швидше, ніж очікувалося раніше. На це впливатиме рекордно низька інфляція.

– У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, дивитимемося макропрогнози, зокрема прогноз щодо ставки. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше, – повідомила вона.

Читайте: Як знизяться ставки за кредитами у 2020 – Гончарук назвав відсотки

Катерина Рожкова також закликала банки готуватися до зниження ставок за депозитами та кредитами через зниження ключової ставки НБУ.

Раніше Факти ICTV писали, що облікова ставка за кредитами може знизитися в найближчі роки.

Джерело: Finclub

Фото: НБУ

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