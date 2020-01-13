Погода в Україні 13 січня буде хмарною, але з проясненнями.
Опадів у цей день не очікується.
Вітер південно-західний із переходом у західний – 7-12 м/с.
Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0° до 4° морозу. Вдень трохи тепліше – 1-6° із позначкою плюс.
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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів.
Вночі температура повітря коливатиметься у межах від 0 до 2° морозу. Вдень потеплішає до 4-6° вище нуля.
До слова, Факти ICTV писали про прогноз синоптиків щодо погоди взимку 2020 року в Україні.
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