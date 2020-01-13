Справа Хізб ут-Тахрір: у політв’язня Абдулгазієва зараження крові

Незаконно затриманий російськими силовиками через так звану справу Хізб ут-Тахрір кримський татарин Тофік Абдулгазієв отримав зараження крові у камері в Севастополі.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, чоловік захворів внаслідок укусів комах.

– Приміщення кишить клопами та блохами. Внаслідок укусів комах у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові, – розповіла вона.

Уповноважену обурює відсутність належної медичної допомоги бранцеві – замість надання профільної допомоги його помістили до психіатричної лікарні.

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– Терміново прошу уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяти в забезпеченні належних умов утримання, проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги, – наголосила Денісова.

Нагадаємо, минулого року у Москві затримали учасників акції проти переслідування кримських татар.

Фото: Центр журналістських розслідувань