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Факти / Україна

Тільки безнал: Милованов про покупки на ринку землі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що на ринку землі в Україні не буде готівкових розрахунків.

Купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення відбуватимуться лише у безготівковій формі після ухвалення законопроекту про ринок землі.

– Ми боротимемося з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде лише у безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит, – сказав Милованов.

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Те, що під час купівлі землі, доведеться показати, звідки взялися зазначені кошти, має запобігти тому, щоб нелегальні гроші заходили на ринок.

Міністр додав, що у законопроекті щодо відкриття ринку землі передбачають пільгові умови на придбання угідь тим людям, які ними постійно користуються.

До слова, Верховна Рада може ухвалити законопроект про ринок землі вже 14 січня.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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