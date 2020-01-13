Тільки безнал: Милованов про покупки на ринку землі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що на ринку землі в Україні не буде готівкових розрахунків.

Купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення відбуватимуться лише у безготівковій формі після ухвалення законопроекту про ринок землі.

– Ми боротимемося з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде лише у безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит, – сказав Милованов.

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Те, що під час купівлі землі, доведеться показати, звідки взялися зазначені кошти, має запобігти тому, щоб нелегальні гроші заходили на ринок.

Міністр додав, що у законопроекті щодо відкриття ринку землі передбачають пільгові умови на придбання угідь тим людям, які ними постійно користуються.

До слова, Верховна Рада може ухвалити законопроект про ринок землі вже 14 січня.