У бібліотеках відкриють безкоштовні курси з цифрової грамотності

В Україні 6 тис. бібліотек приєднаються до проекту для реалізації цифрової освіти в Україні.

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Українською бібліотечною асоціацією. Бібліотеки будуть першими офлайн-хабами проекту Дія. Цифрова освіта.

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Тепер українці зможуть безкоштовно навчатися на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності в форматі освітнього серіалу. Платформа запуститься 21 січня 2020 року.

Дослідження показало, що 15,1% українців не володіють цифровими навичками, а 37,9% жителів у віці 18-70 років мають цифрові навички нижче середнього.

Раніше Факти ICTV писали, що за словами міністра освіти Ганни Новосад, дошкільна освіта повинна бути пріорітетом для урядової політики.

Джерело: Міністерство цифрової трансофрмації