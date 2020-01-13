PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У бібліотеках відкриють безкоштовні курси з цифрової грамотності

В Україні 6 тис. бібліотек приєднаються до проекту для реалізації цифрової освіти в Україні.

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Українською бібліотечною асоціацією. Бібліотеки будуть першими офлайн-хабами проекту Дія. Цифрова освіта.

Читайте: В Україні занадто багато вчителів – Новосад

Тепер українці зможуть безкоштовно навчатися на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності в форматі освітнього серіалу. Платформа запуститься 21 січня 2020 року.

Дослідження показало, що 15,1% українців не володіють цифровими навичками, а 37,9% жителів у віці 18-70 років мають цифрові навички нижче середнього.

Раніше Факти ICTV писали, що за словами міністра освіти Ганни Новосад, дошкільна освіта повинна бути пріорітетом для урядової політики.

Джерело: Міністерство цифрової трансофрмації

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка