У Львові здорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах

Прес-служба Львівської міської ради повідомила, що невикористані квитки львів’яни зможуть обміняти (з доплатою) за адресою вул. Сахарова, 2, у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП Львівелектротранс.

Зробити це можна з 15 до 22 січня цього року.

Новий тариф стосується проїзду в трамваях та тролейбусах. У ЛКП Львівелектротранс додають:

– Окрім цього, з 15 січня також зміниться і розмір штрафу за безквитковий проїзд: він становитиме 120 грн.

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Починаючи з 15 січня, вартість разової поїздки в електротранспорті буде такою:

Квиток, придбаний у кіоску чи через електронні додатки (QR-коди Приват 24, SMS квитки, Bluetooth квитки, термінали самообслуговування EasyPay) звичайний – 6 грн, пільговий – 3 грн.

Квиток, придбаний у водія – звичайний – 7 грн, пільговий – 3 грн 50 коп.

Вартість перевезення багажу – 7 грн.

Підвищення цін на проїзні квитки поки не планується. Пільговики продовжать користуватись трамваями та тролейбусами безкоштовно.

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Джерело: Львівська міська рада.

Фото: Львівська міська рада.