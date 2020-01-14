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Факти / Україна

Аварія біля Оcean Plaza: рух перекрито, тролейбуси та автобуси змінили маршрути

Після аварії біля ТРЦ Оcean Plaza на вулиці Антоновича поблизу Либідської площі перекрито транспортний рух. У зв’язку із цим змінено маршрути тролейбусів №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів №№ 20, 20-К, 27, 51, 52.

Вони курсують за відповідним маршрутами:

  • тролейбуси № 1 – від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 12 – від ст. м. Васильківська до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 42-Д – від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 43 – від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.;
  • тролейбуси № 50 – від вул. Милославська до Дарницької пл.;
  • автобуси № 20 – ст. м. Площа Льва Толстого – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби Народів – ж/м Корчувате;
  • автобуси № 20К: ст. м. Площа Льва Толстого – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби Народів – вул. Маршальська;
  • автобуси № 27 – від с. Пирогів до Деміївської пл.;
  • автобуси № 51 – від ст. м. Червоний хутір до Деміївської пл.;
  • автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.

Читайте: Аварія в Ocean Plaza: 7 осіб госпіталізовано, ТРЦ закрито

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

Раніше у патрульній поліції Києва повідомили про повне обмеження руху вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бул. Дружби Народів.

Джерело: КМДА

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