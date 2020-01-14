14 січня депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема закон про Бюро фінансових розслідувань, а також зміни до Митного кодексу та деяких інших законів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.
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Для включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного Суду України
- Проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.
Друге читання
- Проект закону про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва.
- Проект закону про Бюро фінансових розслідувань.
- Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей.
Для повторного розгляду з пропозиціями президента України
- Закон України Про внесення змін до закону Про державну службу щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
- Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України, ухвалений 12 грудня 2019 року, з редакційними уточненнями.
Перше читання
- Проект закону про внесення змін до закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
- Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.
Питання ратифікації
- Проект закону про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи .
- Проект закону про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року.
Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.