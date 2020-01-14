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Факти / Україна / Політика

Бюро фінансових розслідувань та децентралізація: порядок денний Ради 14 січня

14 січня депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема закон про Бюро фінансових розслідувань, а також зміни до Митного кодексу та деяких інших законів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

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Для включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного Суду України

  • Проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Друге читання

  • Проект закону про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва.
  • Проект закону про Бюро фінансових розслідувань.
  • Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України

  • Закон України Про внесення змін до закону Про державну службу щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
  • Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України, ухвалений 12 грудня 2019 року, з редакційними уточненнями.

Перше читання

  • Проект закону про внесення змін до закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Питання ратифікації

  • Проект закону про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи .
  • Проект закону про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

Фото: Dreamstime

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