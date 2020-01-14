14 січня депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема закон про Бюро фінансових розслідувань, а також зміни до Митного кодексу та деяких інших законів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

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Для включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного Суду України

Проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Друге читання

Проект закону про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва.

Проект закону про Бюро фінансових розслідувань.

Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України

Закон України Про внесення змін до закону Про державну службу щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України, ухвалений 12 грудня 2019 року, з редакційними уточненнями.

Перше читання

Проект закону про внесення змін до закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Питання ратифікації

Проект закону про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи .

Проект закону про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.