Грип дав ускладнення: на Житомирщині померли двоє чоловіків

Завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко повідомив, що в регіоні двоє чоловіків померли через ускладнення, які вони отримали через грип.

– 9 січня помер 86-річний чоловік, а 10 січня – чоловік, якому було 58 років. У мазку із зіву у них визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний,- зазначив він.

Чоловіки звернулись за медичною допомогою, перебуваючи у важкому стані і не мали щеплень проти грипу.

Читайте: Грип в Україні: очікується дві хвилі захворюваності

Лікар пояснив, що з початку цього року на Житомирщині від ускладнень грипу померли троє людей.

За три тижні в Житомирі зафіксовано 17 випадків лабораторно підтвердженого вірусу грипу А (H1N1).

Нагадаємо, у Вінницькій області зафіксували небезпечну форму грипу.