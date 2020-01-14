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Факти / Україна / Суспільство

Грип дав ускладнення: на Житомирщині померли двоє чоловіків

Завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко повідомив, що в регіоні двоє чоловіків померли через ускладнення, які вони отримали через грип.

– 9 січня помер 86-річний чоловік, а 10 січня – чоловік, якому було 58 років. У мазку із зіву у них визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний,- зазначив він.

Чоловіки звернулись за медичною допомогою, перебуваючи у важкому стані і не мали щеплень проти грипу.

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Лікар пояснив, що з початку цього року на Житомирщині від ускладнень грипу померли троє людей.

За три тижні в Житомирі зафіксовано 17 випадків лабораторно підтвердженого вірусу грипу А (H1N1).

Нагадаємо, у Вінницькій області зафіксували небезпечну форму грипу.

Джерело: УНІАН

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