Національний банк України утвердив новий перелік банків, які мають право брати участь у валютних інтервенціях щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у січні-березні 2020 року. Зі списку виключено Банк Восток, замість нього включено Універсал Банк.
У першому кварталі 2020 року у валютних інтервенціях зможуть брати участь такі банки:
- Альфа-Банк;
- Банк Альянс;
- Банк інвестицій та заощаджень;
- КБ Глобус, ІНГ Банк Україна;
- Індустріалбанк;
- Креді Агріколь Банк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Сбербанк;
- Сітібанк;
- ТАСкомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- УкрСиббанк;
- Універсал Банк
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У четвертому кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, НБУ купив $4,3 млрд, з них — майже $3,6 млрд з використанням функціоналу Matching, а $730 млн — на валютному аукціоні.
Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.
Рейтинг банків розраховується на основі трьох критеріїв:
- обсяг операцій із купівлі та продажу валюти між банком та іншими суб’єктами ринку, зокрема Національним банком (питома вага в загальному рейтингу становить 50%);
- обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага — 30%);
- обсяг активів банку (питома вага — 20%).
Нагадаємо, Національний банк України займається підготовкою політики плаваючого курсу до гривні.
Вже в цьому році курс може зміцнитися. За словами першого заступника глави НБУ Катерини Рожкової, НБУ викупив у резерви рекордний обсяг валюти за 14 років – $7,9 млрд.