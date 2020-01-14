Національний банк України утвердив новий перелік банків, які мають право брати участь у валютних інтервенціях щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у січні-березні 2020 року. Зі списку виключено Банк Восток, замість нього включено Універсал Банк.

У першому кварталі 2020 року у валютних інтервенціях зможуть брати участь такі банки:

Альфа-Банк;

Банк Альянс;

Банк інвестицій та заощаджень;

КБ Глобус, ІНГ Банк Україна;

Індустріалбанк;

Креді Агріколь Банк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Південний;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Сбербанк;

Сітібанк;

ТАСкомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

УкрСиббанк;

Універсал Банк

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У четвертому кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, НБУ купив $4,3 млрд, з них — майже $3,6 млрд з використанням функціоналу Matching, а $730 млн — на валютному аукціоні.

Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.

Рейтинг банків розраховується на основі трьох критеріїв:

обсяг операцій із купівлі та продажу валюти між банком та іншими суб’єктами ринку, зокрема Національним банком (питома вага в загальному рейтингу становить 50%);

обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага — 30%);

обсяг активів банку (питома вага — 20%).

Нагадаємо, Національний банк України займається підготовкою політики плаваючого курсу до гривні.

Вже в цьому році курс може зміцнитися. За словами першого заступника глави НБУ Катерини Рожкової, НБУ викупив у резерви рекордний обсяг валюти за 14 років – $7,9 млрд.