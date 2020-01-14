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Факти / Україна / Політика

Податки, освіта і децентралізація: порядок денний Ради 15 січня

15 січня депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема закон про децентралізацію і зміни до Цивільного та адміністративного кодексів.

Для включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного Суду України:

  • Проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

Друге читання:

  • Проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.
  • Проект закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
  • Проект закону про повну загальну середню освіту.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

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Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власностію
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом.
  • Проект закону про визнання таким, що втратив чинність, закону України про Стройовий статут ЗСУ.
  • Проект закону про внесення змін до закону України Про нотаріат (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин).
  • Проект закону про внесення доповнення до статті 14 закону України Про безоплатну правову допомогу (щодо мешканців тимчасово окупованих територій).
  • Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін.

Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

Джерело: Верховна Рада

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