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Факти / Україна / Суспільство

Потоп в Ocean Plaza: що там зараз і коли відкриють рух на Либідській

Працівники Київтеплоенерго за ніч та сьогоднішній день демонтували пошкоджену ділянку трубопроводу біля Ocean Plaza, через порив якого ТРЦ ввечері 13 січня затопило окропом.

Також комунальники виконали роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопровода, змонтували 12 м тепломережі, ще 11 м плануют замінити до ранку 15 січня.

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– Роботи триватимуть усю ніч. Завершаться завтра до ранку, після чого буде розпочато відновлення асфальтного покриття, – розповіли в КМДА.

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. Також відбувся провал асфальтового покриття поруч з ТРЦ.

Джерело: КМДА

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