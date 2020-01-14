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Факти / Україна

Прорив тепломережі біля Оcean Plaza і протести: Київ скували затори (КАРТА)

У Києві зранку 14 січня утворилися затори. Особливо ускладений рух через прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Там повністю перекрили вулицю Антоновича та рух автомобільного транспорту в районі Либідської площі.

Тому значні затори спостерігаються на бульварі Дружби народів і вулиці Бастіонній.

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Ускладнено рух вулицею Інститутською. Протестувальники проти ринку землі перекрили вулицю Грушевського, яка веде в урядовий квартал. Також перекрита вулиця Шовковична.

Також ускладнений рух бульваром Шевченка і в районі Бессарабської площі. Затори утворилася в районі метро Кловська. Проблеми з проїздом спостерігаються і в районі Лук’янівки.

Є затор на проспекті Лобановського в обидві сторони, на Голосіївському проспекті.

Нагадаємо, в результаті прориву тепломережі біля Оcean Plaza, який стався ввечері 13 січня, з опіками госпіталізовали семеро осіб.

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