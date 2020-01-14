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Факти / Україна / Політика

Рада може розглянути закон про ринок землі 24 січня

Джерела у Верховній Раді повідомляють, що законопроект про ринок землі можуть обговорити під час позачергового засідання парламенту.

Його можуть призначити на 24 січня. За планом на цей день у народних депутатів намічена робота з виборцями.

Причиною призначення позачергового засідання є не тільки конфлікти між парламентськими фракціями.

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Зараз у народних депутатів просто немає часу на те, щоб розглянути питання, пов’язані з ринком землі.

– Цього тижня ми розглянути ці документи не встигнемо, – сказало джерело видання Апостроф.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні відсутній у порядку денному на цей пленарний тиждень.

За його словами, багатьох народних депутатів також турбує процедура розгляду зазначеного проекту закону.

Джерело: Апостроф

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