Севастополю збережуть спецстатус до деокупації – Кориневич

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що спеціальний статус Севастополя збережений у проекті закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Місто матиме спеціальний статус до його деокупації.

Кориневич додав, що жодне місто України не повинно мати особливий статус, проте з Севастополем склалася унікальна ситуація.

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Він також сказав, що Крим та Севастополь – тимчасово окуповані території, які згадуються у резолюціях міжнародних організацій.

– Допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити місто Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю у Конституції, – підсумував представник президента в Криму.

До слова, наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради оновлений проект закону щодо децентралізації влади.

Джерело: Антон Кориневич