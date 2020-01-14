Скасування адвокатської монополії: Рада попередньо схвалила законопроект

Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії на засіданні 14 січня підтримали 295 народних депутатів.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський розповів, що думає з приводу цього законопроекту.

– Цей законопроект спрямований на розширення можливостей людини отримати спеціальну юридичну допомогу за своїм власним вибором і не бути обмеженим у виборі цієї допомоги.

На думку Веніславського, будь-які обмеження у виборі адвоката є негативними.

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Ініціатор законопроекту – президент України Володимир Зеленський – пропонує парламенту скасувати норми про те, що лише адвокат представляє інтереси громадянина в суді.

Пропонується прибрати зі статті 1312 абзац про випадки, для яких можуть бути винятки – коли це стосується трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, а також представництва малолітніх або неповнолітніх осіб.

Положення, які президент пропонує змінити, були закріплені в Конституції в рамках реформи правосуддя від 2016 року.