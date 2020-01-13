Топ-менеджери Нафтогазу отримають на всіх $29 млн премій

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що топ-менеджери компанії мають отримати 1% від $2,9 млрд, виплачених Газпромом.
– За контрактом повинні виплатити. На всю групу буде 1% від отриманих коштів, – сказав він.
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З огляду на це, на всіх топ-менеджерів Нафтогазу, які відстоювали інтереси компанії у Стокгольмському арбітражі, можуть иплатити $29 млн премій.
Раніше глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що виплачені Газпромом $2,9 млрд не збираються витрачати на погашення боргів самої компанії.
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