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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Топ-менеджери Нафтогазу отримають на всіх $29 млн премій

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що топ-менеджери компанії мають отримати 1% від $2,9 млрд, виплачених Газпромом.

– За контрактом повинні виплатити. На всю групу буде 1% від отриманих коштів, – сказав він.

Читайте: Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ

З огляду на це, на всіх топ-менеджерів Нафтогазу, які відстоювали інтереси компанії у Стокгольмському арбітражі, можуть иплатити $29 млн премій.

Раніше глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що виплачені Газпромом $2,9 млрд не збираються витрачати на погашення боргів самої компанії.

Джерело: ЛІГА.net

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