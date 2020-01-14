Українці почали менше їздити в Росію – ДПСУ

Державна прикордонна служба України оприлюднила статистику того, як часто та яким транспортом користуються українці під час своїх подорожей за кордон.

Так, минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, тоді як у 2018 році ця цифра складала тільки 16,7 млн осіб. Відсоток українців, які користувалися авіаперельотами, зріс майже на 30 % (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

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Понад 400 тис. українців у 2019 році скористались морським транспортом. Попри незначний показник, прикордонники зазначили, що у порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5 %.

Відсоток пасажиропотоку з Євросоюзом, порівняно із 2018 роком, залишався незмінним. Український кордон з ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

– Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тис. українців менше (7 млн осіб), – підсумували прикордонники.

Також знизився відсоток відвідування українцями таких країн, як Білорусь та Молдова.

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