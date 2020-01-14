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В Італії судитимуть сина Азарова за “продаж” посади Клюєву

Прокуратура Мілана направила до суду справу Олексія Азарова, сина екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Його підозрюють у відмиванні хабара за призначення Андрія Клюєва віце-прем’єром у 2010 році.

Обвинувачення встановило, що Олексій Азаров вимагав за посаду $18 млн, які згодом відмили.

Для цього кошти надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, яка викупила фіктивну італійську компанію Agosto 2012 Srl.

Читайте: Азаров розплакався під час інтерв’ю про Донбас

Остання придбала дві розкішні вілли на Сардинії та в районі Гольфо-ді-Маринелла у 2012 і 2013 роках, розповів прокурор Адріано Скуд’єрі.

Нагадаємо, у січні 2018 року ГПУ оголосила про підозру та оголосила в розшук Миколу Азарова.

Джерело: unionesarda.it

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