Як Гетманцев засівав на засіданні фінансового комітету Ради

Засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики почалося з того, що його глава Данило Гетманцев провів обряд засівання.

Народна традиція у виконанні депутата викликала усмішки у колег, а відео вже сподобалося користувачам, які зазначають, що, коли народний обранець засіває – це добре, а якщо колядує – це погано.

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Однак одне правило обряду нардеп все ж проігнорував – не прочитав вірші.

Сподіваємося, що Гетманцев встиг покинути кабінет для засідань до того, як туди прийшла прибиральниця.

Раніше Факти ICTV писали, що коли під Верховною Радою вроходили масові мітинги через ринок землі, одній жінці це не заважало робити на цьому, нехай маленький, але ж бізнес.

Фото: Yan Dobronosov